Roma | recupero Dente cariato Polo civico Esquilino incontra assessore piu’ proposte al vaglio

A Roma il Polo civico Esquilino ha incontrato l’assessore per discutere delle proposte di recupero di un dente cariato, con l’obiettivo di riqualificare alcuni spazi del quartiere. Tra le iniziative sul tavolo ci sono la trasformazione di una Casa delle culture in una biblioteca di quartiere e la creazione di spazi dedicati allo sport. Sono attualmente in fase di valutazione diverse proposte.

Da una Casa delle culture a una biblioteca di quartiere, da spazi dedicati allo sport a modelli di residenzialità accessibile, fino a forme di commercio di qualità: queste sono alcune delle proposte emerse durante l’assemblea pubblica tenutasi ieri, promossa dal Polo civico Esquilino, riguardo al futuro dell’immobile noto come Dente Cariato a Termini. Per questo spazio, l’amministrazione comunale ha avviato un importante iter di recupero e rifunzionalizzazione. Richiesta di Coinvolgimento del Territorio. L’incontro, come spiegano i rappresentanti del Polo civico Esquilino, ha evidenziato “una forte richiesta di coinvolgimento attivo del territorio nelle scelte riguardanti un bene pubblico strategico per il quartiere e la città”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: recupero Dente cariato, Polo civico Esquilino incontra assessore “piu’ proposte al vaglio” Articoli correlati Esquilino: via il “dente cariato”, nasce un polo culturaleIl grande edificio in via Gioberti, da tempo noto come il dente cariato del quartiere Esquilino, sta per uscire dalla sua condizione di degrado. L'iter per "curare" il "Dente cariato" parte dalle proposte dei privatiC’è una cura per il "Dente cariato", l’immobile ottocentesco che affaccia su via Giolitti, parzialmente demolito negli anni Trenta e ormai... Altri aggiornamenti su Roma recupero Dente cariato Polo civico... Roma: recupero Dente cariato, Polo civico Esquilino incontra assessore più proposte al vaglioDa una Casa delle culture a una biblioteca di quartiere, da spazi per lo sport a forme di residenzialità accessibile, a modelli di ... agenzianova.com Termini, l'iter per curare il Dente cariato parte dalle proposte dei privatiC’è una cura per il Dente cariato , l’immobile ottocentesco che affaccia su via Giolitti , parzialmente demolito ... iltempo.it