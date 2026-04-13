Ex Mercati Generali a Roma diffida legale al Comune | No a svendita di aree pubbliche ai privati
Un comitato ha inviato una diffida legale al Comune di Roma riguardo al progetto sugli Ex Mercati Generali, chiedendo di evitare la svendita di aree pubbliche ai privati. Nel frattempo, il progetto prosegue con alcune modifiche relative alle aree verdi e ai parcheggi, senza però interrompere ufficialmente le attività di sviluppo. La questione riguarda principalmente le decisioni riguardanti la gestione e la destinazione delle aree pubbliche coinvolte.
Il progetto sugli Ex Mercati Generali va avanti con alcune modifiche su aree verdi e parcheggi. Il comitato annuncia una diffida legale contro Roma Capitale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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