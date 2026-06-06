Per la prima volta in 19 anni, Marco Poggi, fratello della vittima di Garlasco, ha commentato il caso. Ha espresso rabbia e stanchezza, e ha raccontato di essere rimasto scioccato dall’attribuzione di un’impronta di 33 a un sospettato. La notizia riguarda il delitto della sorella, uccisa nel 2007. Poggi ha parlato di questa novità e del suo stato emotivo, senza fornire dettagli ulteriori.

Per la prima volta in 19 anni, Marco Poggi, il fratello della 26enne Chiara uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007, parla della sorella. Sceglie di farlo in esclusiva ai microfoni di ‘Quarto Grado’, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4. “ Non ho mai sopportato e forse neanche accettato tutta questa esposizione mediatica di quello che purtroppo è successo a Chiara. Da quest’ultimo anno, da questa riapertura, la mia figura è stata molto più coinvolta ed è stata un po’ più chiacchierata. Era da diverso tempo che pensavo di parlare, anche per fare finire tutte le relazioni, allusioni e questo alone di mistero che c’è sulla mia figura. Non so veramente come si... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, parla Marco Poggi: “Rabbia e stanchezza. Choc per impronta 33 attribuita a Sempio”

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