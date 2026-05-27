I consulenti della difesa contestano la ricostruzione dei pm sul delitto di Garlasco, affermando che l’impronta trovata sulla scena è inutilizzabile e che non ci sarebbe stata alcuna lotta tra Chiara Poggi e l’assassino. Inoltre, sostengono che l’assassino non avrebbe fatto i gradini, come indicato dai pubblici ministeri. La loro analisi descrive una scena del crimine caratterizzata da azioni frammentate, con spostamenti, cadute, trascinamenti e colpi successivi, contraddicendo la versione della sequenza di eventi rapida e lineare proposta dall’accusa.

Non una singola aggressione rapida e lineare, ma una sequenza frammentata di azioni, spostamenti, cadute, trascinamenti e colpi successivi. Una scena del crimine che, più che raccontare un’esecuzione immediata, restituirebbe il tentativo progressivo dell’assassino di gestire il corpo, limitare le tracce ematiche e mettere in sicurezza l’arma prima della fuga. A questo si aggiungono l’inutilizzabilità dell’impronta 33 ( non entrata per volontà dei pm di Pavia nell’incidente probatorio, ndr ) e l’esclusione di una lunga lotta tra il killer e Chiara Poggi. I consulenti della difesa di Andrea Sempio rigettano così in toto la ricostruzione della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco – “Impronta 33 inutilizzabile, nessuna lotta tra Chiara Poggi e l’assassino. Che non fece i gradini”, i consulenti della difesa Sempio contestano la ricostruzione dei pm sul delitto di Garlasco

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