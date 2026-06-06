Il Napoli è disposto a vendere Kevin De Bruyne se riceve un’offerta dall’America. Secondo quanto riportato, De Laurentiis e Allegri sarebbero pronti a cedere il giocatore al primo affare conveniente. La volontà della società sembra chiara e orientata a far partire il centrocampista, senza indicare alternative o condizioni specifiche. La trattativa dipende da eventuali proposte che arrivino dall’estero.

Sul futuro di Kevin De Bruyne il Napoli ha le idee chiare, e vanno in una sola direzione: l’addio. A scriverlo è Pino Taormina sul Mattino, secondo cui De Laurentiis e Allegri sono pronti a vendere il belga alla prima occasione utile. Il nodo De Bruyne. Cosa scrive il Mattino: “C’è anche un nodo non di poco conto che si chiama Kevin De Bruyne: dietro le sue parole un’insofferenza che non è solo nei confronti della gestione Conte. In realtà, a 35 anni, l’ex Manchester City deve fare i conti con i segni dell’età che avanza. Di sicuro, pesa con quasi 11 milioni lordi sul bilancio azzurro. Arrivasse davvero l’offerta americana, De Laurentiis lo lascerebbe andar via. E anche Max: da aziendalista, che al contrario di Antonio non vuole fare il manager, lavorerà con la rosa che De Laurentiis gli metterà a disposizione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis e Allegri sono pronti a vendere De Bruyne se arriva l’offerta dall’America

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