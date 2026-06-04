Il presidente di una squadra italiana ha dichiarato che ci sono molti calciatori pronti a lasciare, smentendo le voci di tensioni con Lukaku e De Bruyne. Ha aggiunto che, se qualcuno desidera andarsene, può farlo senza problemi. La sua risposta mira a calmare le polemiche, sottolineando la propria autorità e la gestione della rosa. Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto di speculazioni su possibili trasferimenti e tensioni interne.

C’è un modo molto preciso con cui De Laurentiis disinnesca le polemiche: abbassare la temperatura e ricordare chi comanda. Sulle parole di Lukaku e De Bruyne il presidente, nella conferenza di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, non alza la voce, ma neanche fa sconti. La reazione gelida di De Laurentiis. “ Dichiarazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista”, esordisce, derubricando tutto a questione di prospettiva. Poi sposta la palla sul campo: “ Vedremo quando si comincia a lavorare, ad allenarsi”. È il classico rinvio al lavoro quotidiano, dove — nella filosofia ADL — le gerarchie si ristabiliscono da sole, e dove il nuovo corso di Allegri dovrà mettere ordine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis gela Lukaku e De Bruyne: “È pieno di calciatori se se ne voglio andare”

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