De Boer ha deciso di rimanere alla Salernitana invece di accettare un'offerta dall'Arabia Saudita, che prevedeva un ingaggio milionario. La scelta si basa sulla volontà di continuare il percorso con la squadra italiana, puntando alla promozione. Non sono stati forniti dettagli sui motivi personali che hanno portato a questa decisione. La sua permanenza è stata confermata nonostante le proposte di un club straniero molto ricco.

? Domande chiave? In Breve Kees de Boer sceglie la Salernitana e punta alla promozione nella prossima stagione. Il centrocampista olandese Kees de Boer ha confermato la sua volontà di restare a Salerno per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. Dopo un anno trascorso con la maglia granata, il calciatore ha spiegato le motivazioni che lo legano alla città e alla società, nonostante le offerte giunte da altri club. L’atleta ha raccontato la sua esperienza con un’intervista dettagliata, dove è emerso un forte legame con la realtà locale. De Boer ha spiegato che la decisione di firmare con la Salernitana è stata influenzata da numerosi fattori, tra cui la dimensione della società e l’importanza della tifoseria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Boer rifiuta l’Arabia: ‘Resto alla Salernitana per la promozione

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