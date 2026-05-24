Salernitana-Brescia 1-1 pagelle | De Boer illumina l’Arechi ma Anastasio soffre Crespi gela i granata nel recupero
Durante la partita tra Salernitana e Brescia, un gol dell’olandese aveva portato il pubblico dell’Arechi a sperare in una vittoria, ma nel recupero Crespi ha segnato con una rovesciata, pareggiando la partita. La prestazione dell’olandese è stata particolarmente brillante, mentre Anastasio ha avuto difficoltà e non è riuscito a incidere come sperato. La gara si è conclusa con un risultato di 1-1, lasciando aperto il discorso qualificazione per il ritorno.
Un gol dell’olandese aveva fatto sognare i 26mila dell’Arechi, poi la rovesciata di Crespi rimanda tutto al ritorno: le pagelle della Salernitana. C’era tutto per immaginare una notte diversa. L’Arechi pieno con oltre 26mila tifosi, il vantaggio nella ripresa e la sensazione di poter portare a casa il primo atto della semifinale playoff. Invece la Salernitana deve accontentarsi dell’ 1-1 contro l’Union Brescia, un risultato che lascia aperto il discorso qualificazione e rimanda tutto al ritorno del 27 maggio al Rigamonti con inizio alle ore 20:00. La squadra granata, guidata in panchina da Scurto al posto dello squalificato Cosmi, ha sofferto per larghi tratti il possesso e il ritmo degli ospiti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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