Salernitana-Brescia 1-1 pagelle | De Boer illumina l’Arechi ma Anastasio soffre Crespi gela i granata nel recupero

Notizia in breve

Durante la partita tra Salernitana e Brescia, un gol dell’olandese aveva portato il pubblico dell’Arechi a sperare in una vittoria, ma nel recupero Crespi ha segnato con una rovesciata, pareggiando la partita. La prestazione dell’olandese è stata particolarmente brillante, mentre Anastasio ha avuto difficoltà e non è riuscito a incidere come sperato. La gara si è conclusa con un risultato di 1-1, lasciando aperto il discorso qualificazione per il ritorno.