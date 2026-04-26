Pagelle Foggia-Salernitana 1-3 | De Boer trascina si soffre nella ripresa poi Quirini chiude

Nel match tra Foggia e Salernitana, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 3-1, grazie anche alle parate di De Boer che ha mantenuto la porta inviolata in diverse occasioni. Nel primo tempo, la formazione in trasferta ha dominato il gioco, ma nella ripresa ha subito un calo che ha suscitato timori tra i tifosi locali. Quirini ha chiuso la partita con un gol nel finale, confermando il risultato.

Granata brillanti a metà: dominio nel primo tempo, poi calo e paura. Obiettivo centrato, ma senza mai dare davvero la sensazione di avere tutto sotto controllo. La Salernitana sbanca lo Zaccheria (a porte chiuse dopo i fatti di Monopoli) battendo il Foggia 3-1 e chiude la stagione al terzo posto, conquistando l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff con la ventesima vittoria stagionale (10 i successi in trasferta, solo il Benevento capolista ha fatto meglio). La squadra di Serse Cosmi gioca una partita dai due volti: convincente, fluida e anche bella nel primo tempo, più incerta e in affanno nella ripresa. Primo tempo da squadra vera: De Boer e Ferrari indirizzano la gara.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pagelle Foggia-Salernitana 1-3: De Boer trascina, si soffre nella ripresa, poi Quirini chiude Notizie correlate Salernitana-Benevento 0-1 pagelle, streghe in Serie B: festa all’Arechi, disastro granata: Quirini ingenuoIl Benevento è in Serie B: festa giallorossa all’Arechi Il derby dell’Arechi si trasforma in una pagina di storia per il Benevento, che dopo tre anni... Pagelle Salernitana-Latina 2-1: Cabianca trascina, Lescano colpisce, Golemic e Capomaggio disastroTre punti conquistati a denti stretti per restare agganciati al Cosenza La Salernitana porta a casa tre punti pesanti all’Arechi battendo il Latina... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Monopoli-Foggia, invasione finale di ultras incappucciati: arrestati in campo!; Salernitana-Picerno 2-1, le pagelle dei granata; Achik fa esplodere la curva: Sono felicissimo per il gol. A Foggia bisogna vincere; Salernitana-Picerno, le PAGELLE: decisivi Achik e Cabianca, bene Lescano. Cosmi azzecca i cambi -. Foggia-Salernitana 1-3: granata terzi e ai playoff, rossoneri retrocessi in Serie DStampaLa Salernitana compie il suo dovere e passa allo Zaccheria battendo il Foggia per 3-1 nell’ultima giornata del girone C di Serie C. Un successo pesantissimo per i granata, che blindano il terzo ... salernonotizie.it Foggia-Salernitana 1-3 (risultato finale)In uno stadio Pino Zaccheria tristemente e silenziosamente a porte chiuse date le vicende avvenute a Monopoli, si chiude la stagione con Foggia-Salernitana, gara valida per il 38° turno di Serie C – ... calciofoggia.it Tullio Trezza. . “Salerno nel pallone” (Puntata del 24-04-2026) Il focus sul momento della Salernitana in ottica Foggia ma soprattutto playoff. #salernitana #liratv #calcio #serieC #macteanimo - facebook.com facebook