DAZN e FIFA la strategia della Global Home of Football che ridisegna lo streaming del calcio

Da digital-news.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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DaZN ha annunciato l'integrazione di FIFA+ nel suo servizio, offrendo un catalogo di circa 8.500 partite all’anno. La piattaforma combina eventi dal vivo e contenuti storici, creando un ecosistema unico per gli appassionati di calcio. L’obiettivo è centralizzare l’esperienza dei tifosi a livello globale, consolidando la presenza nel settore dello streaming calcistico.

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Con l’integrazione di FIFA+ e un’offerta da 8.500 partite l’anno, la piattaforma costruisce un ecosistema unico tra live e contenuti storici, con l’obiettivo di centralizzare l’esperienza dei tifosi a livello mondiale. DAZN, attraverso il rafforzamento della partnership con la FIFA, ambisce a diventare la “Global Home of Football”, un unico approdo digitale dove la memoria storica del pallone e l’ adrenalina delle competizioni in diretta si fondono in un’offerta senza precedenti. L’integrazione di FIFA+ all’interno dell'interfaccia DAZN rappresenta il fulcro di questa strategia, portando in dote un patrimonio di contenuti che spazia dai grandi classici del passato alle sfide contemporanee di oltre cento federazioni affiliate. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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