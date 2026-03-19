DAZN ha ottenuto i diritti di streaming globali per la American 7s Football League (A7FL), la lega di football americano statunitense. La piattaforma trasmetterà le partite senza costi per gli spettatori di tutto il mondo, offrendo accesso alle gare attraverso il suo servizio online. La decisione riguarda tutte le partite della lega, che saranno disponibili in diretta e on demand.

DAZN si è assicurata i diritti di streaming globali della American 7s Football League (A7FL), che trasmetterà gratuitamente. Il campionato, fondato nel 2014, si gioca utilizzando una variante del football americano a sette giocatori per squadra. Ogni settimana verrà trasmessa una partita in diretta e on-demand da DAZN, oltre agli highlights. Il precedente accordo sui diritti tra DAZN e A7FL era in vigore dal 2023 al 2025. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - DAZN mantiene i diritti globali della A7FL, la lega di football americano statunitense

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