L’edizione dei Mondiali FIFA 2026 sarà trasmessa integralmente sulla piattaforma DAZN, che offrirà un servizio di streaming disponibile 24 ore su 24. Gli utenti potranno accedere a contenuti come highlights personalizzati e una copertura completa degli incontri. Questa novità rappresenta un passo importante nella diffusione digitale del calcio, con una copertura che coinvolge direttamente gli spettatori attraverso la piattaforma online.

Esperienza 24 ore su 24 su DAZN tra streaming, highlights personalizzati e copertura completa. La rivoluzione digitale del calcio sta per vivere il suo momento più alto con l’approdo integrale della Coppa del Mondo sulla piattaforma DAZN. Non si tratta solo di una questione di diritti televisivi, ma di un cambiamento radicale nel modo in cui il pubblico globale fruirà dell’evento sportivo più iconico. Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, delinea i contorni di quella che definisce una sfida carica di orgoglio e responsabilità, capace di trasformare ogni dispositivo mobile in una finestra spalancata sul torneo che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Mondiali FIFA 2026, Azzi: “Sarà una Coppa del Mondo XXL in streaming con DAZN”

Notizie correlate

Leggi anche: Formazioni, statistiche e anteprime per l’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, inclusi TV, streaming live, pronostici

Mondiali 2026, ci sarà anche Taremi con il suo Iran? Infantino avverte: «Parteciperanno alla Coppa del Mondo»di Redazione Inter News 24Mondiali 2026, ci sarà anche Taremi con il suo Iran? Infantino sicuro sulla presenza della nazionale asiatica negli Stati...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: DAZN pigliatutto, Azzi rivoluziona il Mondiale: Streaming 24 ore su 24. L'Italia impari dagli errori e sconfigga la pirateria.

Mondiali: il Winner's Trophy che verrà alzato da vincitori Coppa mondo fa tappa a Dazn(ANSA) - ROMA, 17 APR - Il countdown verso la Coppa del Mondo Fifa 2026 entra nel vivo. Mancano circa due mesi al fischio di inizio e, per celebrare l'appuntamento più atteso del calcio mondiale, il F ... tuttosport.com

In Dazn abbiamo toccato la Coppa del Mondo Fifa 2026 e scoperto la tecnologia che ci sarà nella World CupDAZN ha accolto il Winner's Trophy, il trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026. Scopri i dettagli di questo evento esclusivo. igizmo.it