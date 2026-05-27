Dopo aver firmato il rinnovo di contratto, il rendimento di McKennie con la Juventus è diminuito. La sua stagione è stata caratterizzata da un inizio promettente seguito da un calo nelle prestazioni. Nel frattempo, ha ottenuto la convocazione per il Mondiale con la nazionale statunitense, dove ha partecipato alla competizione. La differenza tra le sue prestazioni prima e dopo il rinnovo ha attirato attenzione sulla relazione tra le due fasi della stagione.

di Francesco Spagnolo Stagione non semplice per McKennie. L’americano, dopo un grande inizio, ha avuto un calo che è coinciso con il periodo post rinnovo. McKennie sarà uno dei sette giocatori della Juventus presenti al Mondiale. L’americano è stato convocato da Pochettino nonostante una stagione dai due volti con la Juventus. Una prima parte di stagione da top player. Nella prima metà del campionato, l’apporto dell’americano alla causa bianconera è stato semplicemente devastante. La stagione di McKennie con la Juventus era iniziata sotto i migliori auspici, trasformandolo rapidamente nel perno insostituibile della mediana di Spalletti. Inserimenti continui, fisicità e una freddezza sotto porta mai vista prima avevano reso McKennie la vera arma in più della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie al Mondiale con gli Stati Uniti, stagione dai due volti con la Juve: il confronto pre e post rinnovo nasconde una grande verità

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