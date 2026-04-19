David a segno dopo nemmeno due minuti | è il gol più veloce per la Juve in un match casalingo di Serie A da… Il dato

David ha segnato un gol dopo meno di due minuti dall'inizio della partita, stabilendo il record per il gol più rapido in un match casalingo di Serie A per la squadra allenata da Spalletti. La rete ha modificato le statistiche ufficiali del club, segnando un nuovo record di velocità. La partita si è svolta in uno stadio di proprietà della squadra, con il pubblico presente per l’intera durata dell’incontro.

di Luca Fioretti David a segno dopo nemmeno due minuti: la rete riscrive le statistiche casalinghe della squadra allenata da Spalletti. Il dato. Il fischio d’inizio ha regalato subito grandissime emozioni ai tantissimi appassionati presenti sugli spalti. La Juventus è scesa in campo con assoluta determinazione, affrontando il Bologna con un piglio estremamente aggressivo. Per sbloccare la complessa gara è bastato pochissimo: Jonathan David ha gonfiato la rete avversaria dopo 1 minuto e 29 secondi, facendo esplodere di gioia il pubblico. Questo avvio totalmente arrembante certifica la voglia di dominare fin dai primissimi istanti. Il repentino vantaggio fissa il parziale sull’ 1-0, incanalando la sfida verso binari fortemente favorevoli e regalando enorme fiducia allo schieramento tattico sul terreno di gioco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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GOAL OF THE DAY | David’s Goal in Slow Motion | Juventus-Napoli | Serie A 2025/26

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