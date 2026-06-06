Dark Beer di Anillo analisi e recensione della fragranza

Da metropolitanmagazine.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dark Beer di Anillo è una fragranza coreana, esclusiva online e in Corea, insieme a Gardenia Veil.

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Dark Beer  – Si tratta di una fragranza del brand coreano Anillo. Insieme a Gardenia Veil, è un esclusiva disponibile solo online o in Corea. Anillo. Nel panorama sempre più competitivo della profumeria coreana contemporanea, ANILLO rappresenta una delle realtà più interessanti e sofisticate emerse negli ultimi anni. Nato in Corea del Sud nel 2022, il marchio si è rapidamente distinto per la sua capacità di unire skincare, bodycare e profumeria in un’estetica minimalista e profondamente sensoriale. A differenza di molte maison, spesso orientate verso composizioni intense e dalla forte proiezione, ANILLO sviluppa fragranze più intime, delicate e rilassanti, perfettamente in linea con il gusto olfattivo coreano contemporaneo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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