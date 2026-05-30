Fig Whisky, fragranza del marchio coreano Anillo, fa parte di una linea che include anche prodotti per la cura dei capelli. La sua composizione e le caratteristiche olfattive sono state analizzate e recensite, offrendo una visione dettagliata delle sue note e della sua persistenza. La linea comprende diversi articoli, tra cui anche prodotti haircare, tutti legati dalla stessa identità di marca.

Fig Whisky – Si tratta di una fragranza del brand coreano Anillo. Appartengono alla stessa linea anche alcuni prodotti haircare. Anillo. Nel panorama sempre più competitivo della profumeria coreana contemporanea, ANILLO rappresenta una delle realtà più interessanti e sofisticate emerse negli ultimi anni. Nato in Corea del Sud nel 2022, il marchio si è rapidamente distinto per la sua capacità di unire skincare, bodycare e profumeria in un’estetica minimalista e profondamente sensoriale. A differenza di molte maison, spesso orientate verso composizioni intense e dalla forte proiezione, ANILLO sviluppa fragranze più intime, delicate e rilassanti, perfettamente in linea con il gusto olfattivo coreano contemporaneo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fig Whisky di Anillo, analisi e recensione della fragranza

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