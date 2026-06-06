Dal degrado verso una nuova vita | al via il riuso solidale degli immobili abbandonati

A Lecce inizieranno entro giugno i lavori di riqualificazione di otto locali abbandonati situati tra piazzale Cuneo, via Siracusa e via Verona, nell’area tra la zona Stadio e Le Vele. Gli immobili, attualmente in stato di degrado, saranno oggetto di interventi di recupero e riuso. Questa operazione mira a trasformare spazi dismessi in opportunità di utilizzo sociale e comunitario. I lavori sono stati programmati per partire nei prossimi giorni.

LECCE — Partiranno nei prossimi giorni — comunque entro giugno — i lavori di riqualificazione di otto locali al piano terra tra piazzale Cuneo, via Siracusa e via Verona, a Lecce, nell'area compresa tra la zona Stadio e Le Vele. L'intervento, del valore di 500mila euro, è finanziato nell'ambito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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TRAFFICO, DEGRADO E IDENTITA: IL GRIDO DI CHIRIGNAGO E GAZZERA

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