Dal degrado verso una nuova vita | al via il riuso solidale degli immobili abbandonati

Da lecceprima.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Lecce inizieranno entro giugno i lavori di riqualificazione di otto locali abbandonati situati tra piazzale Cuneo, via Siracusa e via Verona, nell’area tra la zona Stadio e Le Vele. Gli immobili, attualmente in stato di degrado, saranno oggetto di interventi di recupero e riuso. Questa operazione mira a trasformare spazi dismessi in opportunità di utilizzo sociale e comunitario. I lavori sono stati programmati per partire nei prossimi giorni.

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LECCE — Partiranno nei prossimi giorni — comunque entro giugno — i lavori di riqualificazione di otto locali al piano terra tra piazzale Cuneo, via Siracusa e via Verona, a Lecce, nell'area compresa tra la zona Stadio e Le Vele. L'intervento, del valore di 500mila euro, è finanziato nell'ambito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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