Terni dal degrado alla nuova vita della ex Casa delle Musiche | Un modello per una città coesa ed inclusiva

A Terni, la ex Casa delle Musiche nel quartiere di Borgo Bovio ha recentemente riaperto dopo anni di abbandono e problemi di vandalismo. La struttura, che aveva subito episodi di degrado, è stata oggetto di interventi di recupero e riqualificazione. La riapertura rappresenta un passo verso una trasformazione del quartiere, portando con sé un esempio di rinascita urbana e di impegno per una comunità più inclusiva.

Un debutto agognato per la (ex) Casa delle Musiche, collocata nel quartiere di Borgo Bovio. Anni contrassegnati da episodi di vandalismo e degrado che hanno portato a molteplici segnalazioni. Il progetto Desteenazione ha permesso di restituire una nuova vita a un complesso che accoglierà giovani.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate “Abbiamo venduto casa (perché i soldi non cadono dal cielo) ed ora aspettiamo di entrare nella nuova… La vita insieme è una figata”: parla Andreas Muller"Come si dice: chiusa una porta si apre un portone… speriamo", le parole del ballerino e coreografo e oggi titolare di un negozio Lo scorso 16... Ex Mattatoio: la nuova facciata ridà vita alla Città delle ArtiLa riqualificazione dell’ex Mattatoio di Testaccio ha raggiunto una tappa fondamentale con la presentazione della nuova facciata d’ingresso, evento... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Terni, c'è il piano scuole da 1,2 milioni: la mappa delle criticità tra muffa, distacchi, degrado e carenze; Cantiere del Verdi/A Palazzo Spada il consiglio dedicato, fuori il degrado assoluto; Tribunale di Terni, Francesco Maria Ferranti: Impegno concreto da parte di chi rappresenta il territorio a livello nazionale; Movida sicura a Terni: controlli interforze e interventi mirati nella notte. Terni, la lotta al degrado urbano di questura polizia locale passa per la ex ForesteriaTERNI - La lotta al degrado in pieno centro stavolta tocca il giardino della ex Foresteria, tra corso Tacito e via Primo Maggio. La gente che vive lì è stanca di vedere all’opera sbandati che si ... ilmessaggero.it Terni. Parcheggio del Santa Maria nel degrado, tra buche e mancanza di segnaletica:dopo le proteste l'Usl ha dato il via libera ai lavoriTERNI. La motivazione dell’Usl2, proprietaria del parcheggio di viale VIII marzo, sotto l’ospedale di Terni parla di degradazioni che rappresentano un rischio per la sicurezza dei pedoni e ... ilmessaggero.it Storica, emozionante, indimenticabile. A Terni, nella cornice del PalaTerni, la ginnastica artistica maschile napoletana scrive una pagina che resterà nella memoria dello sport partenopeo: la Campania 2000 conquista la promozione in Serie A1, la massima se - facebook.com facebook Una buona giornata dalla nostra pattuglia "speciale" in servizio a Terni #essercisempre #30marzo x.com