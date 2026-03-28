Nel 2025 sono stati recuperati oltre 2.000 chili di oggetti destinati al cassonetto, tra cui una poltrona, un set di piatti e una bicicletta dismessa. Questi articoli sono stati riutilizzati grazie a iniziative di solidarietà che promuovono il riuso come alternativa allo smaltimento. La pratica ha permesso di trasformare materiali considerati scarti in risorse disponibili per chi ne ha bisogno.

Una vecchia poltrona, un set di piatti o una bicicletta non più utilizzata possono avere una seconda vita e trasformarsi da potenziale scarto in una risorsa preziosa per la comunità. È questo il principio che guida le attività del Gruppo Hera a Rimini dove, attraverso l'Area del Riuso di via Nataloni e il progetto "Cambia il finale", la gestione dei beni post-consumo si trasforma in un gesto concreto di economia circolare e solidarietà sociale. Il fulcro di questa attività è l’Area del Riuso situata all’interno della stazione ecologica del Gruppo Hera di via Nataloni, gestita insieme alla cooperativa sociale La Fraternità. Qui i cittadini possono consegnare beni ancora in buono stato, prolungandone il ciclo di vita e sostenendo al contempo percorsi di inclusione lavorativa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Il riuso diventa solidale, oltre 2.000 kg di oggetti salvati dal cassonetto nel 2025

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