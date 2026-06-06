dal collettivo opera aperta teatro in tempo di guerra

Notizia in breve

Il 26 aprile 2026, nel quarantantesimo anniversario del disastro nucleare, il Museo Nazionale Chornobyl di Kyiv riapre al pubblico dopo lavori di ristrutturazione. La struttura, che ospita esposizioni sulla catastrofe e le sue conseguenze, sarà accessibile con un nuovo allestimento. La riapertura coincide con l’anniversario e avviene in un contesto di conflitto armato nella regione.