Dal collettivo Opera Aperta teatro in tempo di guerra
Il 26 aprile 2026, nel quarantantesimo anniversario del disastro nucleare, il Museo Nazionale Chornobyl di Kyiv riapre al pubblico dopo lavori di ristrutturazione. La struttura, che ospita esposizioni sulla catastrofe e le sue conseguenze, sarà accessibile con un nuovo allestimento. La riapertura coincide con l’anniversario e avviene in un contesto di conflitto armato nella regione.
Il 26 aprile 2026, nel quarantesimo anniversario del peggior disastro nucleare civile della storia, il Museo Nazionale Chornobyl di Kyiv riapre le porte al pubblico con un nuovo e più. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Les secrets du Finistère, entre Léon et Cornouaille | Trésors du Patrimoine
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