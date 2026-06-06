Dal collettivo Opera Aperta teatro in tempo di guerra

Da cms.ilmanifesto.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 26 aprile 2026, nel quarantantesimo anniversario del disastro nucleare, il Museo Nazionale Chornobyl di Kyiv riapre al pubblico dopo lavori di ristrutturazione. La struttura, che ospita esposizioni sulla catastrofe e le sue conseguenze, sarà accessibile con un nuovo allestimento. La riapertura coincide con l’anniversario e avviene in un contesto di conflitto armato nella regione.

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Il 26 aprile 2026, nel quarantesimo anniversario del peggior disastro nucleare civile della storia, il Museo Nazionale Chornobyl di Kyiv riapre le porte al pubblico con un nuovo e più. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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