In differita dal Teatro dell’Opera di Roma La Cenerentola al Piccolo Teatro
Martedì 21 aprile alle 19.30, il Piccolo Teatro di via Asolo a Padova ospita una proiezione in differita dell’opera lirica
Martedì 21 aprile, alle ore 19.30 torna l'opera lirica sullo schermo del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) ad ingresso gratuito, quale iniziativa culturale programmata in collaborazione con Rai Com, e patrocinata dal Comune di Padova, al fine di divulgare anche nelle giovani generazioni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sassari, al Teatro Astra torna “Una Cenerentola” per la stagione ragazzi de La botte e il cilindro
Notizie correlate
Roma, dal “Gladiatore” a Bolle: la stagione estiva al Teatro dell’OperaRoma, 10 marzo 2026 – Dall’Aida ai grandi capolavori del cinema, passando per la danza e la musica sinfonico-corale.
Leggi anche: Al Piccolo Teatro la proiezione in differita di "Così fan tutte" di Mozart
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Alla Paltana torna il grande melodramma sullo schermo con La Cenerentola di Rossini al Piccolo Teatro; Il Maggio apre con ‘Klinghoffer’ di Adams: regia di Guadagnino, in tv su Rai5; Firenze, The Death of Klinghoffer apre il Maggio Musicale il 19 aprile; La morte di Klinghoffer apre il Maggio: Guadagnino porta in scena il capolavoro di Adams.
Stasera la prima di Inferno di Ronchetti al Teatro dell’OperaInferno di Lucia Ronchetti arriva stasera per la prima volta in Italia al Teatro dell’Opera di Roma. Commissionata da Oper Frankfurt e Schauspiel Frankfurt, l’opera ha debuttato nel 2021 al ... ilfoglio.it
Händel al Teatro dell’Opera di Roma: uno spettacolo che dice molto sulla Capitale oggiIl Trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel torna nella città in cui nacque con la regia di Robert Carsen, la direzione di Gianluca Capuano e una produzione solida del Teatro dell’Opera di Roma ... artribune.com
Dal Teatro dell'Opera di Roma, "Gianni Schicchi": opera in un atto di Giacomo #Puccini su libretto di Giovacchino Forzano. Il ruolo di Gianni Schicchi è interpretato da Carlo Lepore, Lauretta da Vuvu Mpofu, Rinuccio da Giovanni Sala. L'orchestra del Teatro del - facebook.com facebook
Una prima da ricordare: "Il trionfo del Tempo e del Disinganno" è tornato a Roma, sua città natale, dopo 319 anni, ed ha infiammato il pubblico del Teatro Costanzi. Bravi tutti Si replica fino al 14 aprile. Info: operaroma.it/spettacoli/il-… x.com