In differita dal Teatro dell’Opera di Roma La Cenerentola al Piccolo Teatro

Da padovaoggi.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 aprile alle 19.30, il Piccolo Teatro di via Asolo a Padova ospita una proiezione in differita dell’opera lirica

Martedì 21 aprile, alle ore 19.30 torna l'opera lirica sullo schermo del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) ad ingresso gratuito, quale iniziativa culturale programmata in collaborazione con Rai Com, e patrocinata dal Comune di Padova, al fine di divulgare anche nelle giovani generazioni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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