Firenze al via dal teatro Verdi l’Opera Tour di Patty Pravo

A Firenze, presso il teatro Verdi, ha preso il via l’Opera Tour di Patty Pravo, un evento che celebra i suoi 60 anni di carriera musicale. La cantante si esibisce davanti a un pubblico che ha potuto ascoltare una selezione di suoi successi e alcune canzoni inedite. L’evento è stato annunciato come una serata di musica e ricordi, con l’artista che ha sottolineato il suo percorso artistico attraverso le canzoni.

Firenze, 6 aprile 2026 - Un concerto elegante per celebrare 60 anni di carriera, tra grandi successi e nuove emozioni. La protagonista non può essere che Patty Pravo, che a poche settimane dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e dall’uscita del nuovo album. L’artista sale mercoledì 8 aprile sul palco del Teatro Verdi di Firenze per la data inaugurale dell’Opera Tour. I biglietti (posti numerati da 28 a 57,50 euro) sono disponibili sul sito ufficiale del teatro teatroverdifirenze.it, su bitconcerti.it e ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055.210804). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al via dal teatro Verdi l’Opera Tour di Patty Pravo Patty Pravo arriva in concerto in Romagna: a Cesenatico la tappa di "Opera Tour"Dopo la sua partecipazione a Sanremo, la “ragazza del Piper” Patty Pravo torna in tour con una tappa anche nel Cesenate. Patty Pravo, 60 anni di carriera: nuovo album, presentazione nei musei e tour. L’artista a SANREMO con OPERAPatty Pravo celebra 60 anni di carriera: del nuovo album al ritorno a Sanremo Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i... Argomenti più discussi: Al via il 2 aprile da Firenze il mega tour di K-Pop is Coming; A Figline al via i lavori per la cassa d’espansione Prulli, un investimento da 72 mln di euro; Giornate Europee dei Mestieri d'Arte 2026: botteghe aperte e laboratori di Artex a Firenze; Festival e stagioni musicali in Toscana a primavera. Patty Pravo, al via da Firenze l’Opera TourUn concerto elegante per celebrare 60 anni di carriera, tra grandi successi e nuove emozioni. La protagonista non può essere che Patty Pravo, che a poche settimane dalla partecipazione al Festival ... politicamentecorretto.com Patti Pravo arriva ad Asiago con il suo “Opera Tour” 9 agosto 2026 – ore 21.00 Asiago Live Dopo il ritorno al Festival di Sanremo, una delle icone più amate della musica italiana sarà protagonista di una serata unica tra grandi successi e nuove emozioni. facebook -3 settimane all’Opera Tour Avete già imparato le canzoni del nuovo disco Non vedo l’ora di cantarle insieme a voi nei teatri Biglietti disponibili al link: ticketone.it/artist/patty-p… #Opera #OperaTour x.com