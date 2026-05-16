Gli abiti da sposa indossati dall’attrice sono stati al centro dell’attenzione sui social, attirando l’interesse di molti utenti. La cerimonia si è svolta senza l’attenzione tipica delle occasioni mondane e senza le consuete coperture mediatica. Le immagini condivise online hanno mostrato dettagli inaspettati, suscitando reazioni di sorpresa tra gli spettatori digitali. Il look scelto dall’attrice ha catturato l’attenzione per un particolare che nessuno si aspettava, generando numerosi commenti e condivisioni.

Non è stata la solita passerella mondana che il gossip italiano ci ha abituato a consumare tra una stories e l’altra. Il matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, celebrato martedì 12 maggio al Castello di Rosciano in Umbria, è stato piuttosto un evento intimo, curatissimo nei dettagli, che ha saputo mescolare eleganza senza tempo e scelte stilistiche audaci. Un matrimonio che ha fatto parlare tanto per chi c’era quanto per chi ha potuto sbirciare tra le immagini condivise dal neo sposo sui social. La location scelta dagli sposi racconta già molto della loro visione: una fortezza medievale a Torgiano, non distante da Perugia, trasformata per l’occasione in un giardino incantato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Gli abiti da sposa di Micaela Ramazzotti che nessuno si aspettava: ma i social sono impazziti per un dettaglio

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Micaela Ramazzotti & Claudio Pallitto - Matrimonio

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