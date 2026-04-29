Mi resta un anno di vita Ho portato le mie figlie a provare abiti da sposa | la storia di Raven Blakley
Una donna ha scoperto di avere un cancro terminale e le è rimasto un anno di vita. Prima di affrontare il suo destino, ha portato le sue figlie a provare abiti da sposa, un gesto che ha raccontato con parole semplici. Ha detto di aver pensato di non vederle mai indossare un abito bianco. La famiglia le ha organizzato questa giornata speciale, che lei ha descritto come un ricordo prezioso.
Scopre un cancro terminale, la famiglia le regala una giornata con le figlie a provare abiti da sposa: "Pensavo non le avrei mai viste in bianco".🔗 Leggi su Fanpage.it
A Kind Act Changed Everything… And That’s How a Simple Love Story Began
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