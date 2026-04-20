A Palermo si sono svolte le celebrazioni per il sessantesimo anniversario di un istituto dedicato ai giovani, con eventi ospitati nel teatro della città. L’evento ha ricordato i 60 anni di attività di questa realtà, che da tempo opera nel settore sociale locale. La cerimonia ha coinvolto diverse figure e ha sottolineato il ruolo storico dell’istituto nel tessuto cittadino.

Il Teatro Savio di Palermo ha ospitato le celebrazioni per il sessantesimo anniversario dell’istituto Gesù Adolescente, un traguardo che segna sei decenni di presenza sociale nella città. L’evento, che ha la partecipazione dell’arcivescovo Corrado Lorefice e del direttore dell’Opera don Domenico Luvarà, è servito a presentare ufficialmente il progetto della Cittadella del sociale, una nuova visione progettuale nata durante la tavola rotonda intitolata Un sogno che continua. Dalle radici storiche alla proiezione sociale. Le fondamenta di questa realtà risalgono al 18 aprile 1966, quando l’inaugurazione ufficiale avvenne sotto la guida di don Luigi Ricceri, figura chiave che ricopriva allora il ruolo di rettor maggiore dei Salesiani e rappresentava il sesto successore di don Bosco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, nasce la Cittadella del sociale: 60 anni di storia e futuro

Notizie correlate

Opera salesiana “Gesù Adolescente”: a Palermo una storia lunga 60 anniL'Opera salesiana “Gesù Adolescente” ha aperto le porte del Teatro Savio di Palermo per festeggiare un traguardo importante, i sessant'anni di storia...

I 60 anni della diga di Occhito, Carlantino omaggia storia e futuro dell’invasoCARLANTINO (FG) – Sono passati 60 anni dall’inaugurazione e dall’entrata in funzione della diga di Occhito, una delle più grandi opere pubbliche...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: La sfida del lavoro giovanile: a Palermo i Salesiani rilanciano la Cittadella del sociale; Salone dell’Orientamento UniCt, alla Cittadella quattro giorni per scegliere il percorso di studi; Al teatro Savio di Palermo, celebrazione dei sessant'anni di storia dei Salesiani Don Bosco Gesù Adolescente e inaugurazione della Cittadella del sociale; Sociale, celebrati i 60 anni di storia dei Salesiani Don Bosco Gesù Adolescente e al via la Cittadella del sociale.

In occasione delle celebrazioni celebrazioni per i sessant'anni di storia dei Salesiani Don Bosco 'Gesù Adolescente', è stata inaugurata a Palermo una cittadella del sociale e dei giovani presidio culturale per promuovere l'inclusione, la solidarietà e abbattere l - facebook.com facebook

Nasce la Cittadella del Perugia Calcio: Javier Faroni e un progetto monstre per Pian di Massiano x.com