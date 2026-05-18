Enrico Brignano compie 60 anni | la dedica della moglie Flora Canto la torta scenografica e la festa con gli amici vip
Enrico Brignano ha spento 60 candeline durante una festa a cui hanno partecipato amici e familiari. La moglie, Flora Canto, ha dedicato parole affettuose al comico, mentre la serata è stata caratterizzata da una torta scenografica e momenti di allegria. La celebrazione si è svolta in un contesto intimo e conviviale, con alcuni ospiti conosciuti nel mondo dello spettacolo. La festa ha rappresentato un momento di ritrovo tra persone care e fan dell’attore.
Enrico Brignano ha compiuto 60 anni e questo compleanno così importante ha voluto festeggiarlo con le persone più importanti della sua vita. A cominciare dalla moglie Flora Canto che al comico romano, padre dei suoi figli Martina e Niccolò, ha dedicato un post con alcune delle loro foto più belle. 🔗 Leggi su Today.it
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