Enrico Brignano compie 60 anni | la dedica della moglie Flora Canto la torta scenografica e la festa con gli amici vip

Enrico Brignano ha spento 60 candeline durante una festa a cui hanno partecipato amici e familiari. La moglie, Flora Canto, ha dedicato parole affettuose al comico, mentre la serata è stata caratterizzata da una torta scenografica e momenti di allegria. La celebrazione si è svolta in un contesto intimo e conviviale, con alcuni ospiti conosciuti nel mondo dello spettacolo. La festa ha rappresentato un momento di ritrovo tra persone care e fan dell’attore.

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