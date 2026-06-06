Da via Falsomiele a via Brasca partiti i lavori per il ripristino dell' illuminazione pubblica
Questa mattina sono iniziati i lavori di manutenzione e ripristino dell’illuminazione pubblica nel quartiere Santa Maria di Gesù-Belmonte Chiavelli, coinvolgendo le strade di via Falsomiele e via Brasca. Gli interventi prevedono la sostituzione di punti luce e il controllo degli impianti esistenti. Le operazioni sono state avviate con il posizionamento di attrezzature lungo le strade interessate.
Questa mattina sono partiti i lavori di manutenzione e ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica nel quartiere Santa Maria di Gesù-Belmonte Chiavelli. Si tratta di un intervento che interesserà le omonime vie, oltre a via Falsomiele, via Brasca e alle altre strade ricadenti nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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