Da via Falsomiele a via Brasca partiti i lavori per il ripristino dell' illuminazione pubblica

Da palermotoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina sono iniziati i lavori di manutenzione e ripristino dell’illuminazione pubblica nel quartiere Santa Maria di Gesù-Belmonte Chiavelli, coinvolgendo le strade di via Falsomiele e via Brasca. Gli interventi prevedono la sostituzione di punti luce e il controllo degli impianti esistenti. Le operazioni sono state avviate con il posizionamento di attrezzature lungo le strade interessate.

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Questa mattina sono partiti i lavori di manutenzione e ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica nel quartiere Santa Maria di Gesù-Belmonte Chiavelli. Si tratta di un intervento che interesserà le omonime vie, oltre a via Falsomiele, via Brasca e alle altre strade ricadenti nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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