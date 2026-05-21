Cimitero di Sala | sono partiti i lavori di ripristino della tettoia interessata da un cedimento

I lavori di riparazione della tettoia del cimitero di Sala sono iniziati ieri pomeriggio a Cesenatico. La tettoia aveva subito un cedimento nei giorni precedenti, e ora si stanno svolgendo le operazioni di ripristino. Le operazioni sono state avviate in modo da riparare la struttura interessata dall’incidente. Le autorità hanno dato il via alle attività di intervento sul luogo, dove sono presenti operai e mezzi dedicati ai lavori di sistemazione.

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