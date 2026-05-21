Cimitero di Sala | sono partiti i lavori di ripristino della tettoia interessata da un cedimento
I lavori di riparazione della tettoia del cimitero di Sala sono iniziati ieri pomeriggio a Cesenatico. La tettoia aveva subito un cedimento nei giorni precedenti, e ora si stanno svolgendo le operazioni di ripristino. Le operazioni sono state avviate in modo da riparare la struttura interessata dall’incidente. Le autorità hanno dato il via alle attività di intervento sul luogo, dove sono presenti operai e mezzi dedicati ai lavori di sistemazione.
Sono partiti a Cesenatico nel pomeriggio di ieri i lavori al cimitero di Sala per il ripristino della tettoia che nei giorni scorsi era stata interessata da un cedimento. La ditta incaricata - Agb Costruzioni srl - interverrà non solo sulla parte danneggiata ma sull'intera tettoia con un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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