Da alunni a piccoli docenti di inglese | gli ebook della scuola primaria donati al Comune
Gli studenti della seconda C della scuola primaria “Don Milani” hanno consegnato agli amministratori comunali degli ebook di inglese, realizzati come progetti educativi. I file digitali, che vanno oltre semplici esercizi, sono stati consegnati durante una cerimonia nella mattinata di mercoledì 3 giugno. La consegna è avvenuta in presenza della sindaca e dell’assessora, che hanno ricevuto i materiali prodotti dagli alunni.
Non semplici esercizi scolastici, ma veri e propri prodotti educativi destinati alla comunità. È questo il risultato del lavoro degli alunni della classe 2C della scuola primaria “Don Milani”, che nella mattinata di mercoledì 3 giugno hanno consegnato alla sindaca Milena Garavini e all'assessora. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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