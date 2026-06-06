Da alunni a piccoli docenti di inglese | gli ebook della scuola primaria donati al Comune

Notizia in breve

Gli studenti della seconda C della scuola primaria “Don Milani” hanno consegnato agli amministratori comunali degli ebook di inglese, realizzati come progetti educativi. I file digitali, che vanno oltre semplici esercizi, sono stati consegnati durante una cerimonia nella mattinata di mercoledì 3 giugno. La consegna è avvenuta in presenza della sindaca e dell’assessora, che hanno ricevuto i materiali prodotti dagli alunni.