Gli alunni della scuola primaria Martella di Vasto poliziotti per un giorno al commissariato FOTO

Giornata di festa per i bimbi di alcune classi della scuola primaria “L. Martella” di Vasto, che hanno fatto visita al commissariato. Gli alunni, guidati dalle loro maestre, sono stati accolti, in quattro giornate dal mese di febbraio ad oggi, dai poliziotti che hanno fatto visitare loro alcuni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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