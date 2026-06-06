Custodi degli abissi | viaggio con le scienziate Stazione Zoologica Anton Dohrn tra barriere coralline napoletane e mari che cambiano

La Stazione Zoologica "Anton Dohrn" è stata fondata nel 1872 ed è uno dei più antichi istituti di ricerca del mondo. Realizza e partecipa a diversi progetti straordinari, tra i quali il monitoraggio della posidonia, una delle piante sottomarine che permette all'uomo di respirare. Questo progetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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