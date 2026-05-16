Sub morti alle Maldive la Stazione Zoologica Dohrn | La scomparsa di Monica Montefalcone lascia un vuoto immenso nella comunità scientifica

Cinque cittadini italiani sono deceduti alle Maldive dopo un'immersione a 50 metri di profondità, e le operazioni di ricerca per trovare i loro corpi continuano. La notizia ha suscitato grande sorpresa tra amici e familiari, mentre le autorità locali e le squadre di soccorso sono impegnate nelle operazioni di recupero. La comunità scientifica ha espresso tristezza per la scomparsa di una ricercatrice nota, il cui lavoro aveva contribuito allo studio della fauna marina. La notizia ha generato un'ondata di reazioni di cordoglio e solidarietà.

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