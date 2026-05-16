Sub morti alle Maldive la Stazione Zoologica Dohrn | La scomparsa di Monica Montefalcone lascia un vuoto immenso nella comunità scientifica
Cinque cittadini italiani sono deceduti alle Maldive dopo un'immersione a 50 metri di profondità, e le operazioni di ricerca per trovare i loro corpi continuano. La notizia ha suscitato grande sorpresa tra amici e familiari, mentre le autorità locali e le squadre di soccorso sono impegnate nelle operazioni di recupero. La comunità scientifica ha espresso tristezza per la scomparsa di una ricercatrice nota, il cui lavoro aveva contribuito allo studio della fauna marina. La notizia ha generato un'ondata di reazioni di cordoglio e solidarietà.
La scomparsa dei cinque italiani alle Maldive dopo un'immersione a 50 metri di profondità ha lasciato tutti sgomenti e increduli, mentre proseguono0 le ricerche per ritrovare i loro corpi.La Stazione Zoologica Anton Dohrn si unisce al dolore ricordando una delle vittime, la Prof.ssa Monica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Morti 5 italiani alle Maldive in un’immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Tra loro la docente Monica MontefalconeTragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano.
Rideva sempre dicendo che aveva trascorso metà della sua vita sott’acqua, e l’altra metà desiderando di tornarci. Se Monica Montefalcone, biologa marina dell’università di Genova, è morta durante un’immersione alle Maldive, non è certo per mancanza di facebook