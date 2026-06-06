Il ministro della Difesa ha incontrato un rappresentante statunitense a Washington per discutere di basi militari e spese militari. Non sono state fornite cifre precise sulle eventuali spese italiane per la gestione delle basi o sulle nuove tecnologie belliche. L’incontro si è concentrato su questioni di cooperazione militare e sui costi associati alle infrastrutture e alle tecnologie utilizzate. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato decisioni definitive o accordi firmati durante la riunione.

Quanto costerà all'Italia la gestione delle basi militari americane? Come influirà l'accordo sulle spese per le nuove tecnologie belliche? Quali impatti avrà il vertice sul bilancio della difesa nazionale? Chi pagherà la quota maggiore per il mantenimento delle infrastrutture??? In Breve Incontro programmato per il 15 giugno a Washington tra Crosetto e Hegseth. Focus su sostenibilità economica delle infrastrutture logistiche e nuove tecnologie belliche. Discussione sul . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crosetto a Washington: vertice con Hegseth su basi e spese militari

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