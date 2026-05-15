Difesa Crosetto chiede un vertice sulle spese militari Il governo ha quindici giorni per decidere sul piano Safe

Il governo italiano ha quindici giorni di tempo per decidere se approvare il piano Safe, legato alle spese militari e ai prestiti europei richiesti per aumentare gli investimenti in armi, in risposta alle richieste della NATO. La questione è ancora aperta, nonostante le dichiarazioni precedenti. La richiesta di un vertice sulle spese militari arriva dal ministro della difesa, che ha sollecitato un confronto ufficiale. La discussione riguarda la posizione dell’Italia rispetto alle decisioni europee in materia di difesa e sicurezza.

Il caso delle spese militari e dei prestiti europei che l’Italia aveva annunciato di voler chiedere per aumentare gli investimenti in armi, come chiesto dalla Nato, non è chiuso. E non potrebbe essere diversamente visto che ieri, 14 maggio, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha fatto sapere di aver inviato due lettere formali al Mef per chiedere che gli investimenti proseguissero. E di non aver ricevuto risposta. “Entro fine maggio bisognerebbe firmare i contratti. Questa è una decisione che spetta al Mef, non sono né pessimista né ottimista”, ha dichiarato Quanti soldi. La spesa di cui si parla non è di poco conto. L’Italia si è impegnata a spendere 14. 🔗 Leggi su Open.online

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