Una palazzina è crollata a Porto Sant'Elpidio, provocando un forte boato seguito da una nuvola di polvere e macerie. Le operazioni di soccorso sono in corso, con ambulanze e vigili del fuoco sul posto. Si temono vittime e dispersi tra le macerie. La strada vicino all’edificio è stata chiusa al traffico, mentre le forze dell’ordine controllano la zona. Nessuna conferma ufficiale su eventuali feriti o morti.

PORTO SANT'ELPIDIO – Un boato terrificante, poi il crollo. Una palazzina si è praticamente dissolta nel nulla e un intero quartiere si è svegliato nel terrore. È pesante il bilancio (ancora provvisorio) dell'esplosione avvenuta all'alba di oggi in via Trentino, a Porto Sant'Elpidio: Giuseppe Pieroni, 47 anni, ha perso la vita, tre sono rimaste ferite e portate all'ospedale di Torrette: un ragazzo è stato invece estratto dalle macerie, mentre la mamma di 90 anni risulta ancora dispersa. La violenta deflagrazione si è verificata come detto poco dopo le 5 del mattino. Secondo le prime ipotesi, ancora tutte da verificare, l'esplosione potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, un terrificante boato e tante macerie: la paura che ci siano morti e dispersi

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Esplosione nel Fermano, palazzina crolla per una fuga di gas: un morto e due dispersi

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