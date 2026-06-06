crisi aeffe ricollocati solo 15 lavoratori

Solo 15 dei 120 lavoratori licenziati da Aeffe hanno trovato una nuova occupazione. La maggior parte dei dipendenti coinvolti rimane senza un impiego dopo i licenziamenti. La notizia è stata comunicata dalle parti coinvolte, evidenziando la difficoltà di ricollocamento per molti dei lavoratori colpiti dalla crisi aziendale. La situazione resta critica, con poche certezze per il futuro di chi ha perso il lavoro.

"Dei 120 licenziamenti effettuati da Aeffe, soltanto 15 lavoratori hanno trovato sicuramente una nuova occupazione". Con queste parole Daniele Baiesi, segretario della Filctem Cgil di Rimini, riaccende i riflettori sul dramma degli esuberi nella casa di moda con sede a San Giovanni. "I tagli hanno coinvolto profili molto diversi tra loro – continua il sindacalista – e alcune aziende del comparto tessile del territorio hanno già assorbito parte di queste professionalità". Le donne e gli uomini che sono riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro però, restano troppo pochi: poco più del 12%. Per questo sono già partite le impugnazioni dei licenziamenti da parte degli ex dipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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