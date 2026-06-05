aeffe punta su riccardo bagolin il manager esperto in crisi aziendali

Aeffe ha nominato Riccardo Bagolin come nuovo direttore generale. La nomina è stata annunciata di recente, segnando un cambiamento ai vertici della società. Bagolin ha una lunga esperienza nel settore, specializzandosi in crisi aziendali. La società ha comunicato ufficialmente l’avvenuto passaggio di consegne senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri.

Nuovo assetto ai vertici per Aeffe: Riccardo Bagolin ha assunto ufficialmente la carica di nuovo direttore generale. Questa mossa si inserisce nel delicato processo di riorganizzazione del gruppo di moda di San Giovanni. Il neo dg avrà il compito di affiancare il management di Aeffe e del marchio Pollini nel complesso percorso di risanamento, operando in stretta sinergia con l’attuale chief restructuring officer dell’azienda, Stefano Falliti, il manager specializzato nella gestione della crisi aziendale. Il curriculum di Bagolin è forte di una radicata esperienza nella gestione di operazioni e crisi d’impresa nel comparto tessile. Emerge soprattutto un forte intreccio con Oxy Capital, l’operatore finanziario che a metà maggio ha messo sul piatto un’offerta non vincolante per l’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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