Puglia Piantedosi in arrivo | allarme per la criminalità organizzata

Nella regione Puglia si registra un aumento delle attività della criminalità organizzata, con particolare attenzione alle aree di Bari, Foggia e Salento. Il ministro dell’interno ha annunciato l’arrivo di nuove misure e forze di polizia per contrastare questa situazione. Le forze dell’ordine stanno svolgendo operazioni di controllo e monitoraggio nelle zone più colpite, dove si registrano episodi di illegalità legati a vari settori.