Puglia Piantedosi in arrivo | allarme per la criminalità organizzata
Nella regione Puglia si registra un aumento delle attività della criminalità organizzata, con particolare attenzione alle aree di Bari, Foggia e Salento. Il ministro dell’interno ha annunciato l’arrivo di nuove misure e forze di polizia per contrastare questa situazione. Le forze dell’ordine stanno svolgendo operazioni di controllo e monitoraggio nelle zone più colpite, dove si registrano episodi di illegalità legati a vari settori.
? Cosa scoprirai Quali zone della Puglia sono più colpite dalla nuova ondata criminale?. Come si stanno muovendo i clan tra Bari, Foggia e Salento?. Perché la sfrontatezza dei gruppi criminali ha allarmato il Governo?. Quali misure concrete adotterà Piantedosi per proteggere i piccoli borghi?.? In Breve Mauro D’Attis segnala criticità tra Bari, Foggia, Bat e Salento.. Aggressività dei clan coinvolge province e borghi oltre i centri urbani.. Necessità di coordinamento tra Prefetture, magistratura e forze dell'ordine.. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si recherà presto in Puglia per rispondere alla crescente tensione causata da violenti episodi di criminalità organizzata che hanno colpito diverse zone della regione nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu
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