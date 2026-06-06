A Varese è stato avviato un progetto di creanza che coinvolge artigiani locali in un parco inclusivo. L’iniziativa nasce da un’esperienza personale e si sviluppa come progetto sociale. Gli espositori vengono selezionati secondo criteri stabiliti dall’organizzazione, con l’obiettivo di promuovere l’artigianato e l’inclusione. L’attività si svolge attraverso mercati dedicati, dove vengono presentati prodotti realizzati da artigiani coinvolti nel progetto.

Come ha fatto un'esperienza personale a trasformarsi in un progetto sociale?. Quali criteri vengono usati per selezionare gli espositori ai mercati?. Perché le associazioni locali non pagano lo spazio espositivo?. Dove si terrà il prossimo evento che celebra le origini del progetto?.? In Breve Anita Romeo e Francesca hanno organizzato circa 33 eventi in sei anni.. Il primo market ufficiale si è tenuto il 10 novembre 2019.. Eventi ospitati in luoghi storici come Villa Ponti, Villa Bossi e Besozzo.. Spazi gratuiti riservati alle associazioni locali per raccogliere fondi sociali.. Anita Romeo e la nascita di Creanza: un percorso tra artigianato e solidarietà a Varese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Creanza: l’artigianato che nasce per un parco inclusivo a Varese

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