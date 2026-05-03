Urbino | nasce Kamera la bottega che unisce geometria e artigianato

A Urbino nasce Kamera, una bottega che combina geometria e artigianato. La realtà si occupa di consulenza marketing, ma ha deciso di trasformare il proprio approccio creando oggetti ispirati ai poliedri. La scelta di tornare in città deriva dalla volontà di riprendere radici e sviluppare un progetto che unisce creatività e tradizione. La bottega si propone come un luogo dove arte e tecnica si incontrano.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato la consulenza marketing in una bottega di poliedri?. Perché hanno scelto di lasciare la Lombardia per tornare a Urbino?. Cosa rende unici i manufatti realizzati con il legno di recupero?. Come si collegano i solidi di Pacioli alle borse cucite a mano?.? In Breve Luigi realizza poliedri in legno di pioppo e castagno recuperati localmente.. Eugenia crea borse cucite a mano per la consegna dei sette modelli.. Produzione artigianale avviene nel laboratorio di via Mazzini ad Urbino.. La coppia ha vissuto in Lombardia per un decennio prima del rientro.. Eugenia Hemmeler e Luigi De Lucia hanno aperto la nuova attività chiamata Kamera in via Santa Chiara 5 a Urbino, riportando nel centro storico il fascino dei poliedri rinascimentali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Urbino: nasce Kamera, la bottega che unisce geometria e artigianato Notizie correlate Foro Academy: nasce l’alleanza sportiva che unisce la Vallata? Cosa sapere Villamagna Calcio e Miglianisport uniscono le forze nella Vallata del Foro con Foro Academy. Forlì, il cammino che unisce: nasce la sfida per la democrazia? Cosa sapere Forlì, 21 aprile: debutta Turbe da Passeggio 2026 con la prima tappa cittadina.