Sono stati aperti nuovi laboratori chiamati Atelier Il Faro a Narni, dedicati all’artigianato. Nei locali vengono realizzati manufatti realizzati da ragazzi con disabilità, con l’uso di tecnologie assistive. Questi strumenti facilitano l’apprendimento di nuovi mestieri e permettono ai giovani di lavorare in modo più autonomo. I laboratori sono attivi e visibili al pubblico, con esposizioni di alcuni dei prodotti realizzati.

? Punti chiave Cosa si nasconde dietro i manufatti esposti nei nuovi laboratori?. Come la tecnologia assistiva aiuta i ragazzi a imparare nuovi mestieri?. Chi sono gli artigiani che hanno realizzato i pezzi unici in vendita?. Perché questo nuovo spazio cambia il modo di vivere il territorio?.? In Breve Partecipazione degli assessori Rubini e Mercuri e del direttore Comunardo Tobia.. Inaugurazione avvenuta giovedì 21 maggio nel cuore del centro di Narni.. Prodotti realizzati in laboratori di ceramica, falegnameria, rilegatoria e sartoria.. Nuovo laboratorio multimediale dotato di tecnologia assistiva per la comunicazione aumentativa.. Il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli ha inaugurato giovedì 21 maggio l’Atelier del Centro Diurno Il Faro, un nuovo spazio espositivo e punto vendita situato nel cuore della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Narni, nasce l’Atelier Il Faro: l’artigianato che crea inclusione

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