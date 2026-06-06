Cpl crescita solida | utile di nove milioni di euro

Il Gruppo Cpl Concordia ha registrato un utile di 9,1 milioni di euro, con una crescita solida rispetto ai periodi precedenti. La società ha generato un valore della produzione consolidato di 393 milioni di euro, trainato dalla capogruppo. Questi dati evidenziano una performance positiva e una stabilità finanziaria significativa nel settore in cui opera.

Trainata dalla capogruppo, il Gruppo Cpl Concordia si presenta come un’impresa in grado di generare un valore della produzione consolidato di 393 milioni di euro e un utile di 9,1 milioni di euro. L’esercizio 2025 che ieri ha presentato il proprio bilancio conferma con questi numeri un percorso di crescita sostenuta e di rafforzamento patrimoniale che ormai prosegue da un decennio. Il Bilancio 2025, per la capogruppo evidenzia risultati economici, finanziari e industriali in miglioramento su tutti i principali indicatori: valore della produzione a 372,6 milioni di euro (+9% rispetto al 2024); patrimonio netto a 156,4 milioni di euro; utile d’esercizio 9 milioni di euro, quasi raddoppiato rispetto ai 5,3 milioni del precedente esercizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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