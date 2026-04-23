Oggi a Mestre, nella sede della Concessioni Autostradali Venete, si è svolta l’assemblea dei soci durante la quale è stato approvato il bilancio di esercizio per il 2025. Il documento riporta un utile di 30,4 milioni di euro, con un aumento rispetto ai 29,3 milioni registrati l’anno precedente. La crescita dell’utile è pari al 3,8 per cento.

Venezia, 23 apr. - (Adnkronos) - Oggi nella sede di Mestre (Venezia) l'assemblea dei soci di CAV, Concessioni Autostradali Venete, ha approvato il bilancio di esercizio 2025, chiuso con un utile di 30,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 29,3 milioni del 2024. Il valore della produzione ammonta a circa 179,6 milioni di euro, mentre il risultato ante imposte è pari a circa 42,9 milioni di euro. La performance, conseguita a tariffe invariate, riflette una gestione caratterizzata da crescita dei volumi di traffico, contenimento dei costi e impegno crescente nelle manutenzioni, con un'attenzione costante a sicurezza, sostenibilità e qualità del servizio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Veneto, Cav (Passante) approva il bilancio 2025: utile a 30,4 milioni di euro in crescita del +3,8%

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