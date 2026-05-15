Ferrovie Nord Milano chiude il trimestre in crescita | ricavi a 159,3 milioni di euro utile pari a 13,9 milioni
Nel primo trimestre dell’anno, il Gruppo Ferrovie Nord Milano ha registrato un aumento dei ricavi, che sono arrivati a 159,3 milioni di euro, e un utile di 13,9 milioni. I dati mostrano una crescita su tutti i principali indicatori economico-finanziari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società ha comunicato i risultati ufficiali, confermando un andamento positivo nel primo trimestre. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a cause specifiche di questa performance.
Il Gruppo Ferrovie Nord Milano manda in archivio un primo trimestre dell'anno con il segno più, registrando una solida crescita su tutti i principali indicatori economico-finanziari. I ricavi consolidati del periodo hanno raggiunto quota 159,3 milioni di euro, segnando un incremento del 3,1%. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Poste Italiane chiude un altro trimestre record: ricavi a 3,5 miliardi e utile a 617 milioniRoma, 7 maggio 2026 – Poste Italiane chiude il primo trimestre del 2026 con risultati in crescita e rivede al rialzo le previsioni per l’intero anno.
Ieg chiude il primo trimestre in crescita: ricavi a 105 milioni, +2,1% rispetto al 2025Italian Exhibition Group apre il 2026 con conti in crescita e conferma le previsioni per l’intero anno, nonostante le incertezze legate al contesto...
Ferrovie Nord Milano chiude il trimestre con un utile di 13,9 milioni. Ricavi in crescita a 159,3 milioni. Via libera a finanziamento Bei #ANSA x.com
Rfi e Ferrovienord interverranno in più punti sulla linea Milano-Pavia-Genova: ecco le alternative facebook
Ferrovie Nord Milano chiude il trimestre con un utile di 13,9 milioniIl gruppo Ferrovie Nord Milano ha chiuso il primo trimestre con ricavi in crescita del 3,1% a 159,3 milioni di euro. In rialzo del 6,1% a 53,7 milioni il margine operativo lordo rettificato e del 15,8 ... ansa.it
Ferrovie Nord Milano, profitti su del 24%. Ai soci cedole per 10 milioni di euroRicavi a quota 673 milioni di euro, un dividendo di 0,023 euro per azione e un balzo dell’utile del 24%. Sono i numeri con cui va in archivio il 2025 di Ferrovie Nord Milano (Fnm), la società attiva ... milanofinanza.it