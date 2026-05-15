Ferrovie Nord Milano chiude il trimestre in crescita | ricavi a 159,3 milioni di euro utile pari a 13,9 milioni

Nel primo trimestre dell’anno, il Gruppo Ferrovie Nord Milano ha registrato un aumento dei ricavi, che sono arrivati a 159,3 milioni di euro, e un utile di 13,9 milioni. I dati mostrano una crescita su tutti i principali indicatori economico-finanziari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società ha comunicato i risultati ufficiali, confermando un andamento positivo nel primo trimestre. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a cause specifiche di questa performance.

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