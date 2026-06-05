Taylor Swift aveva cinque anni quando uscì il primo Toy Story. A sedici stava già firmando contratti a Nashville, stivali e chitarra acustica, canzoni country che raccontavano amori adolescenziali senza troppi filtri. Poi è cresciuta anche lei. C'è stato il pop di 1989, l'electropop di Reputation, il folk da camera di Folklore, il barocco emotivo di The Tortured Poets Department. Il country lo ha lasciato da qualche parte lungo la strada, senza annunci ufficiali, tra le proteste dei fan della prima ora. I Knew It, I Knew You è uscito il 5 giugno per la colonna sonora di Toy Story 5, in uscita il 18 giugno, ed è una canzone country, con banjo, armonica, steel pedal guitar. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Taylor Swift ha scritto una canzone per Toy Story 5? Spoiler: c'entra Jessie, la cowgirl abbandonata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Did taylor write an original song for Toy Story 5 There is currently a countdown on her website for

Notizie e thread social correlati

It’s a Tay Story! Taylor Swift ha confermato una canzone originale per “Toy Story 5”Taylor Swift ha annunciato di aver scritto una canzone originale per il film Toy Story 5.

“Toy Story 5” sta per diventare “Tay Story”? Le voci di un coinvolgimento di Taylor Swift nel progetto si fanno sempre più fortiUn cartellone pubblicitario con le iniziali “TS” che promuove il nuovo film della serie Toy Story ha alimentato le speculazioni sul coinvolgimento di...

Temi più discussi: Toy Story 5 e Taylor Swift: perché tutti parlano di un coinvolgimento della popstar; Taylor Swift il 3 luglio si sposa ma le amiche single potrebbero dare forfait: ecco perché; Taylor Swift e Sal Da Vinci nello stesso film? L'incrocio grazie a Toy Story 5; Taylor Swift, il matrimonio con Kelce scontenta le amiche single: cos’è la regola del ‘più uno’ che fa infuriare tutti.

Esce il nuovo singolo I knew it, I knew you che Taylor Swift ha scritto con Jack Antonoff, per la colonna sonora di Toy Story 5. Sui social la cantante ha pubblicato un video di sé stessa, all’età di 5 anni, vestita da Jessie. x.com

Esattamente un anno fa Taylor Swift ha annunciato di aver acquistato i master dei suoi primi sei album! Discussione reddit

Perché Taylor Swift ha scritto una canzone per Toy Story 5 ? Spoiler: c'entra Jessie, la cowgirl abbandonataI Knew It, I Knew You è nata la notte stessa dopo la proiezione privata. Un gioco di specchi tra una cowgirl di pezza e una popstar che il country lo aveva lasciato lungo la strada ... vanityfair.it

Taylor Swift e Sal Da Vinci nello stesso film? L'incredibile incrocio che nessuno si aspettava al cinema grazie a Toy Story 5Taylor Swift firma il nuovo brano della colonna sonora di Toy Story 5 e tra i doppiatori italiani spunta a sorpresa Sal Da Vinci: vi sareste mai aspettati questo incontro artistico? cosmopolitan.com