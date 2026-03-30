Durante un'uscita di shopping, un'attrice americana ha attirato l’attenzione per il suo look, dando vita a un nuovo trend di street style. La scena ha suscitato discussioni sui social, con molti utenti che hanno notato come il suo modo di vestirsi abbia influenzato la moda di questo periodo. Nel frattempo, il suo partner è stato fotografato indossando un outfit che si è fatto notare per la sua rinnovata freschezza.

C’è street style. e poi ci sono quei momenti in cui Zendaya esce a fare shopping e, senza sforzo apparente, crea l’ennesimo micro-trend. A Roma, tra una passeggiata e un po’ di retail therapy, ha indossato un look che a prima vista sembra semplice — jeans, camicia, cappellino — ma che in realtà è costruito con quella precisione rilassata che ormai è la sua firma. E la cosa interessante? Sembra letteralmente preso dall’armadio di Tom Holland. Aka, suo marito. Zendaya a Roma e il suo outfit boyfriend core, ma fatto bene. Dimentica il solito “oversize a caso”. Qui il boyfriend style è pulito, intenzionale, quasi minimale. Jeans con risvolto, camicia azzurra leggermente ampia, mocassini neri super classici — tutto molto lineare, molto easy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zendaya ruba lo stile a Tom Holland (e rende il boyfriend core improvvisamente cool)

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