Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Le cose non dette torna a scavare nelle fragilità dei rapporti contemporanei con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, diretti da Gabriele Muccino. Due coppie in crisi partono per Tangeri con la speranza di ritrovare equilibrio, ma il viaggio si trasforma presto in un confronto inevitabile con ciò che è rimasto in sospeso. Il film alterna momenti di tensione emotiva e confessioni intime, restituendo un ritratto sincero e spesso doloroso delle relazioni. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 6 Giugno 2026 - Le Cose Non Dette

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Sequenza Spot Sky Cinema Family | Giovedì 15 Gennaio 2026

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