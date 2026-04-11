Stasera su Sky Cinema e NOW sono in programma diverse proposte per il sabato sera. La programmazione include film di vari generi, come azione, commedie e grandi classici. Alle ore 21, su Sky Cinema Uno HD, sarà trasmesso il film intitolato

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Paycheck, thriller fantascientifico diretto da John Woo con Ben Affleck. Un ingegnere specializzato in progetti top secret accetta di cancellare i propri ricordi al termine di ogni incarico, ma quando si ritrova senza memoria e senza il compenso pattuito, capisce di essere finito al centro di un complotto. Da quel momento parte una corsa contro il tempo tra tecnologia, azione e intuizioni geniali. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) spazio al grande cinema con Il paziente inglese, vincitore di 9 Oscar e 2 Golden Globe. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 11 Aprile 2026 - Paycheck

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 4 Aprile 2026 - Father Mother Sister BrotherSerata ricca su Sky Cinema e NOWDalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 7 Aprile 2026 - Delivery ManSerata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.

Temi più discussi: 19 film da vedere in streaming ad aprile, da Il Maestro a Apex. FOTO; Schermi&Schermi: cosa vedere al cinema e in tv; Le migliori serie tv su Netflix, Sky, Prime Video e Apple TV+ da vedere stasera. E le novità di aprile 2026; Stasera in tv (5 aprile), Vanessa Scalera in onda senza Imma Tataranni, Fabio Fazio c'è (ma non in diretta).

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Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 10 Aprile 2026 - La voce di Hind RajabSerata ricca su Sky Cinema e NOW ;Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva ... digital-news.it

La voce di Hind Rajab: il film evento debutta su Sky Cinema e NOW x.com

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