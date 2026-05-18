Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) e in seconda serata su Sky Cinema Romance alle 21.45 (canale 308) Le cose non dette mette al centro le crepe invisibili dei rapporti umani, con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini diretti da Gabriele Muccino. Due coppie in crisi partono per Tangeri con l’illusione di ritrovare equilibrio, ma il viaggio diventa un detonatore emotivo che porta a galla tensioni, desideri e verità rimaste troppo a lungo sospese. Il tono è intenso e contemporaneo, con uno sguardo diretto sulle fragilità sentimentali. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 18 Maggio 2026 - Le Cose Non Dette

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