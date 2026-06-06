Corruzione anche Bologna finisce nella mappa di Libera | riflettori sul caro estinto
Tra l’8 e il 13 giugno, in piazze di Bologna, si svolgerà la campagna “Occhi aperti sulla corruzione” promossa da Libera. L’associazione, fondata da don Luigi Ciotti, ha inserito la città nella mappa nazionale delle iniziative contro la corruzione. La settimana di mobilitazione mira a sensibilizzare sul tema, coinvolgendo cittadini e realtà locali.
Bologna entra nella mappa nazionale delle iniziative promosse da Libera contro la corruzione. Tra l'8 e il 13 giugno l'associazione fondata da don Luigi Ciotti porterà nelle piazze italiane la campagna "Occhi aperti sulla corruzione", una settimana di mobilitazione che nel capoluogo emiliano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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