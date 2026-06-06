Corruzione anche Bologna finisce nella mappa di Libera | riflettori sul caro estinto

Notizia in breve

Tra l’8 e il 13 giugno, in piazze di Bologna, si svolgerà la campagna “Occhi aperti sulla corruzione” promossa da Libera. L’associazione, fondata da don Luigi Ciotti, ha inserito la città nella mappa nazionale delle iniziative contro la corruzione. La settimana di mobilitazione mira a sensibilizzare sul tema, coinvolgendo cittadini e realtà locali.